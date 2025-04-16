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Gaziantep'te Tırın Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir tırın çarptığı 5 yaşındaki Hüseyin Kaplan yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltında.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 18:34
Gaziantep'te Tırın Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Korkunç Kaza: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te meydana gelen trajik bir kazada, 5 yaşındaki Hüseyin Kaplan adlı çocuk, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 No'lu Cadde'de gerçekleşti.

Tırın sürücüsü Muhammet S.D. (33), 27 HM 625 plakalı aracıyla bir fabrikanın önünde geri manevra yaparken, oyun oynayan küçük çocuğa çarptı. Olayın ardından ihbar yapılması ile birlikte kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Hüseyin Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Muhammet S.D. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kaza mahallinde çalışma...

Gaziantep'te tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kaza mahallinde çalışma yaptı.

Gaziantep'te tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kaza mahallinde çalışma...

Gaziantep'te tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kaza mahallinde çalışma yaptı.

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