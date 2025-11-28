Gaziantep'te Trafik Cezasına Tepki: Polisle Mukavemet ve Gözaltı

Gaziantep'te trafik denetiminde ceza kesilen şahısların polise mukavemet etmesi, biber gazıyla müdahale ve gözaltı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:18
Olay anları cep telefonu kamerasında

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi Adnan İnandırıcı Caddesinde, gece saatlerinde gerçekleştirilen rutin trafik denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen şahıslara cezai işlem uygulanmak istendi.

Cezaya tepki gösteren şahıslar, polis ekiplerine sözlü olarak karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine şahısların polise mukavemet ettiği iddia edildi.

Yaşanan arbedeye müdahale eden ekipler, biber gazı kullanarak kısa sürede şahısları etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

Olay anları, çevredeki bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı; görüntülerde polis ile şahıslar arasındaki arbede, müdahale ve gözaltı anları yer alıyor.

