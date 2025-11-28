Gaziantep'te Trafik Cezasına Tepki: Polisle Mukavemet ve Gözaltı
Olay anları cep telefonu kamerasında
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi Adnan İnandırıcı Caddesinde, gece saatlerinde gerçekleştirilen rutin trafik denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen şahıslara cezai işlem uygulanmak istendi.
Cezaya tepki gösteren şahıslar, polis ekiplerine sözlü olarak karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine şahısların polise mukavemet ettiği iddia edildi.
Yaşanan arbedeye müdahale eden ekipler, biber gazı kullanarak kısa sürede şahısları etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.
Olay anları, çevredeki bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı; görüntülerde polis ile şahıslar arasındaki arbede, müdahale ve gözaltı anları yer alıyor.
