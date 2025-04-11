Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'teki Trafik Kazasında Can Kaybı Yaşandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir trafik kazası sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, Seyfettin Çimen (57) idaresindeki 27 ACU 75 plakalı otomobil ile İsa Kıllı (22) tarafından kullanılan 27 AHN 220 plakalı hafif ticari aracın İslahiye-Kilis kara yolu üzerindeki Yolbaşı Mahallesi mevkisinde çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza ihbarı sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, sürücülerden İsa Kıllı ve Mustafa Kadan (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı durumdaki diğer sürücü ile Kübra İnci (28), ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza sonrası hafif ticari aracın alev alması üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.