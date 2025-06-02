Gaziantep'te Trafik Kazası: 5 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu beş kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kaza, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kaza, Ahmet Kestanlıoğlu yönetimindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Emre Kuvrağ idaresindeki 27 AYH 25 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hayatını Kaybedenler

Kazada, sürücü Ahmet Kestanlıoğlu'nun eşi Gülüstan, çocukları Eylul (6) ve Atlas Mete (1), otomobil sürücüsü Yunus Emre Kuvrağ ve yanındaki İsmail Volkan Deler hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Ahmet ve annesi Naile Kestanlıoğlu ise sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde karşı yoldan gelen ve refüjü aşan otomobilin hafif ticari araca çarpması anbean kaydedildi.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.