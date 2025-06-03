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Gaziantep'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Anne ve İki Çocuğu İçin Tören Düzenlendi

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu için duygusal bir tören gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 14:21
Gaziantep'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Anne ve İki Çocuğu İçin Tören Düzenlendi

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan anne Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete'nin (1) cenazeleri için anlamlı bir tören düzenlendi.

Kaza, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında iki gün önce meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, hastane morgundan alınıp İl Sağlık Müdürlüğü önündeki tören alanına getirildi.

Törende, hastanede tedavi gören baba Ahmet Kestanlıoğlu da ambulansla sedye üzerinde, göğsünde çocuklarının oyuncağıyla birlikte yer aldı. Törende duygusal anlar yaşandı.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Akhan, törende yaptığı konuşmada, "Elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz personelimizin acısını tarif etmenin mümkün olmadığını" belirterek, "Bu acının tarifi mümkün değil. Başta Ahmet Kestanlıoğlu ailesi, tüm sevenleri ve sağlık camiası ile 112 ailesine Allah'tan rahmet, sabır ve metanet diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner dua etti. Ardından cenazeler, defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.

Törene, Vali Yardımcısı İlker Eker, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, 112 Acil Sağlık personelleri, sağlık çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kazada, toplamda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 5 kişiden anne ve...

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 5 kişiden anne ve iki çocuğu için tören düzenlendi. Törenin yapıldğı alana kazada hayatını kaybedenlerin fotoğrafları konuldu.

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 5 kişiden anne ve...

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 5 kişiden anne ve iki çocuğu için tören düzenlendi. Törenin yapıldğı alana kazada hayatını kaybedenlerin fotoğrafları konuldu.

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