Gaziantep'te Türkiye ve Azerbaycan Sayıştayları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Gaziantep'te, Sayıştay ve Azerbaycan Hesaplama Palatası arasında, "İş Birliği Eylem Planı" çerçevesinde yükseköğretim kurumlarının denetiminde işbirliğini kapsayan bir protokol imzalandı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener, 25 Aralık'ta Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde düzenlenen imza töreninde, kente gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Yener, tarihi öneme sahip bu müzenin, iki ülke arasında iş birliğini geliştirmek için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Yener, atılan imzalarla, iki yüksek deneyim kurumu arasındaki işbirliğinin 3 yıllık bir eylem planına bağlandığını belirterek, "Gün gün, ay ay, yıl yıl ne yapacağımız bu program çerçevesinde ilerleyecek. Gaziantep'i seçmemizin nedeni, bu şehrin sadece bölgenin değil, Türkiye'nin hem ekonomisiyle hem toplumsal yapısıyla öne çıkan vilayetlerinden biri olmasıdır," şeklinde konuştu.

Ayrıca, Yener, "İki devlet, tek millet, dünyada bu tanımlamayı hak eden başka bir ilişki yok. Bu iki devlet arasındaki ve devlet başkanları arasındaki ilişkiyi bizler de kurumlarımız olarak yerine getirme çabasındayız," dedi.

Azerbaycan Hesablama Palatası Başkanı Vugar Gulmammadov ise davetten duyduğu memnuniyeti belirterek, iki ülkenin kardeş olduğunu ve iş birliğinin devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından taraflar arasındaki protokol imzalandı. Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer davetliler katıldı. Katılımcılar, daha sonra müze içerisinde hazırlanan "Antep Savunmasının bayrak şehidi: Mehmet Said Şahinbey" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Üç yılı kapsayacak eylem planı çerçevesinde, iki kurum arasında ortak konularda yürütülecek denetimler, eğitim programları, seminer ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenecek. Bu sayede iş birliğinin güçlendirilmesi ve bilgi ile deneyim paylaşımının artırılması hedefleniyor.

Gaziantep'te Sayıştay ile "Azerbaycan Cumhuriyeti Hesaplama Palatası" (Sayıştay) arasında "İş Birliği Eylem Planı" ile yükseköğretim kurumlarının denetiminde iş birliğini kapsayan protokol imzalandı. Törene Sayıştay Başkanı Metin Yener (sol2), Azerbaycan Hesablama Palatası (Sayıştay) Başkanı Vugar Gulmammadov (sağ2) Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sağda), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda) katıldı.

Gaziantep'te Sayıştay ile "Azerbaycan Cumhuriyeti Hesaplama Palatası" (Sayıştay) arasında "İş Birliği Eylem Planı" ile yükseköğretim kurumlarının denetiminde iş birliğini kapsayan protokol imzalandı. Törene Sayıştay Başkanı Metin Yener (sol2), Azerbaycan Hesablama Palatası (Sayıştay) Başkanı Vugar Gulmammadov (sağ2) Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sağda), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda) katıldı.