Gaziantep'te Uzun Namlulu Silahlarla Görüntülenen 7 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Olayın Gelişimi

Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla görüntülenen 7 kişi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan bir açıklama ile yakalandı.

Yakalanan Şahıslar ve Süreç

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerin ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı bir inceleme başlattığını belirtti. “Gereği yapıldı-31” başlığıyla yapılan açıklamada, halk arasında endişe yaratan bu kişilerin yakalanması için çeşitli birimlerin koordinesinde çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Huzur İçin Mücadele

İçişleri Bakanı, “Sosyal medyada yer alan şahısların da içinde bulunduğu 7 şüpheli (B.A, S.D, Y.S, A.D, A.Ç, E.A. ve H.H.K.) yakalanmıştır.” diyerek, halkın huzurunu tehlikeye atanlara karşı mücadelelerinin durmaksızın devam edeceğini belirtti. Yerlikaya, “Aziz milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz.” sözleriyle de kararlılıklarını dile getirdi.