Gaziantep'te Yangın: 15 Kişi Dumandan Etkilendi

Gaziantep'te bir binada çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi, ekipler hızlıca müdahale ederek kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 15:06
Gaziantep'te Yangın Panik Yarattı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Özdemirbey Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Bina içerisindeki bir iş yerinde meydana gelen yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yangının başlamasıyla birlikte hızlıca olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İş yerinde başlayan yangın, kısa sürede binanın dış cephe kaplamasına sıçrayarak tüm katlara yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir müdahale gerçekleştirerek, dumandan etkilenen 15 kişiyi başarıyla kurtardı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının bertaraf edilmesinin ardından, binada soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Olayla ilgili incelemeler sürmekte.

