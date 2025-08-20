Gaziantep'te 'Yetenek Kaşifi Projesi' ile çocuklara yeteneklerine göre eğitim

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Yetenek Kaşifi Projesi", çocukların yeteneklerine göre yönlendirilecekleri bir eğitim modeli sunuyor. Proje kapsamında erken yaşta yapılan değerlendirmelerle çocukların yetenekleri tespit edilerek uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

Projenin kapsamı

Projede 6 yaşındaki çocukların bilişsel ve sportif becerileri analiz edilecek. Sportif becerisi öne çıkan çocuklar Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde, bilişsel yetenekleri öne çıkanlar ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda eğitim alacak ve gelişimleri yakından takip edilecek.

Tanıtım ve açılış töreni

Projenin tanıtım ve açılış töreni Gaziantep Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Yardımcısı Sedat Sezik, organizasyona şahit olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gaziantep olarak 'Eğitim Şehri Gaziantep' dedik. Yine Gaziantep diyoruz ve inşallah bugün burada Gaziantep FK'nin 10 yıl sonraki kalecisine, 10 yıl sonraki forvetine hitap ettiğimi düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda Gaziantep'ten nice sporcular yetiştireceğimize inanıyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise çocukların yeteneklerini erken keşfetmenin önemine vurgu yaparak, "Önce çocukların taramasını yapacağız. Sonra yeteneklerini keşfedeceğiz. Bunu da öğretmenlerin gözetiminde yapacağız. Bu sistemi hayata geçirdiğimizde hep birlikte başarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, eğitim için harcanan her emeğin er ya da geç karşılığını bulacağını vurguladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından "Yetenek Kaşifi Projesi" için protokol imzalandı. Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, okul idarecileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

