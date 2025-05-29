Gaziantep'teki Çiftlere İndirimli Ürün Fırsatı

Gaziantep’te Evlenecek Çiftlere Büyük Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile birlikte, Gaziantep'te evlilik hazırlığında olan çiftler için önemli bir fırsat sunuluyor.

İndirimli Ürünler İçin İş Birliği

Gaziantep'teki esnaflar, proje kapsamında evlenecek çiftlere yönelik indirim kampanyaları düzenlemek üzere bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İl Müdürü Umut Zeybek ve Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan projeye dair bilgilendirme yaparak, firmalarla indirim anlaşmaları gerçekleştirmek için ziyaretlerde bulundu.

20 Firma ile Anlaşma Sağlandı

Yapılan görüşmeler sonucunda Gaziantep genelinde toplam 20 firma ile indirim kampanyası için anlaşma sağlandığı bildirildi. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanarak evlilik hazırlığında olan çiftler, bu firmalardan mobilya, beyaz eşya, ev tekstili, mutfak gereçleri gibi pek çok ürün ihtiyacını indirimli fiyatlarla temin edebilecekler.

Cazip Olanaklar ve Yerel Destek

Umut Zeybek, indirim anlaşmalarının çiftlerin ekonomik yüklerini hafifletmede önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, "Aile kurma yolunda olan gençlerimizin yanında olmak bizim için büyük bir gurur. Gaziantep esnafımıza bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyoruz," dedi.

Gençlerin Yuva Kurma Heyecanı

İsmet Özcan, gençlerin yuva kurma heyecanına destek olmanın toplumun her kesiminin görevi olduğunu vurguladı. Kampanya dahilinde yer alan firmaların camlarına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üzerinde "Aile yılına özel kampanyalar burada" yazılı stickerlar yapıştırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, evlilik hazırlığında olan çiftlere bir destek de Gaziantep esnafından geldi. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanarak evlilik hazırlığı yapan çiftler, Gaziantep'teki anlaşmalı firmalardan mobilya, beyaz eşya, ev tekstili, mutfak gereçleri ve benzeri pek çok alandaki ihtiyaçlarını indirimli fiyatlarla temin edebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek (sağ 3), Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan (sağ 4), esnafı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, evlilik hazırlığında olan çiftlere bir destek de Gaziantep esnafından geldi. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanarak evlilik hazırlığı yapan çiftler, Gaziantep'teki anlaşmalı firmalardan mobilya, beyaz eşya, ev tekstili, mutfak gereçleri ve benzeri pek çok alandaki ihtiyaçlarını indirimli fiyatlarla temin edebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek (sağ 3), Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan (sağ 4), esnafı ziyaret etti.