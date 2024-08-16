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Gaziantep'teki Halı Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Gaziantep'te bir halı fabrikasında çıkan yangına 200 itfaiye personeli müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 07:03
Gaziantep'teki Halı Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Gaziantep'te Halı Fabrikası Yangını

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasında bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Yangına Müdahale Başladı

Yangın ihbarının alınmasının ardından, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Büyük Bir Ekip Seferber Oldu

Yangına, 200 itfaiye personeli ve 72 araçla müdahale ediliyor. Söndürme faaliyetlerine ayrıca ilçe belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Yangınla ilgili güncellemeler gelen oldukça önemli bir durum, ekiplerin başarıyla yangını kontrol altına alması bekleniyor.

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