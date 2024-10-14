Gaziantep Valiliği'nden Suriyeli Kaçırma İddialarına Yanıt

Gaziantep Valiliği'nden Önemli Açıklama

Gaziantep Valiliği, medya organlarında yer alan "Suriyeliler Antep'te esnafı kaçırarak işkence yaptı" haberlerine ilişkin yalanlama yaptı. Valilik, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Medyada Yer Alan İddialar

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, E.Ö. adlı bir şahsın yabancı uyruklu kişilerce kaçırıldığına dair haberlerin tahrifat içerdiği ifade edildi. Açıklamada, E.Ö.'nün 10 Eylül 2024 tarihinde jandarma karakoluna giderek şahıslar tarafından darbedildiği ve yağmalandığına dair bir şikayette bulunduğu aktarıldı.

Olayın Arka Planı

Valilik açıklamasında, E.Ö.'nün olayla ilgili olarak şikayet ettiği F.D. ve M.D. isimli şahısların, daha önceden kendilerine şantaj yapıldığını iddia ederek E.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundukları belirtildi. Bu bağlamda, Gaziantep jandarma ve emniyet müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, yabancı uyruklu hiçbir şahsın tespit edilmediği vurgulandı.

Soruşturma Devam Ediyor

Ayrıca, E.Ö. tarafından yöneltilen iddiaların doğruluğu kontrol edilirken, olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sonuç olarak, Valilik, yayınlanan görüntülerin incelediğini ve yabancı uyruklu şahısların tespit edilmediğini vurguladı.