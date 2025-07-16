Gaziantep ve Adıyaman'da Etkili Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep ve Adıyaman'da Toz Taşınımı Olumsuz Etkiler Yaratıyor

Gaziantep ve Adıyaman'da yaşanan toz taşınımı, bölgedeki hayatı olumsuz etkileyerek vatandaşları zor durumda bıraktı. Özelikle Gaziantep'in merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde öğle saatlerinde yoğunlaşan toz bulutları, görüş mesafesini ciddi oranda düşürdü.

Yaklaşık olarak öğle saatlerinde belirginleşen toz bulutları, hava kalitesini de olumsuz etkiledi. Araç sürücüleri ve yayalar, sis benzeri bir ortamda dahi yol almaya çalıştı. Aynı zamanda, toz taşınımı sonucunda araçların ve iş yerlerinin camlarında toz birikintileri oluştu.

Adıyaman'daki Durum

Benzer bir durum Adıyaman'da da gözlemlendi. Sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı, kent merkezindeki hayatı olumsuz etkiledi. Hava kalitesinde ve görüş mesafesinde yaşanan düşüş, bazı vatandaşların araçlarına önlem almasına yol açtı.

Bu olumsuz hava koşulları, bölge halkının sağlık sorunlarına da yol açabileceği endişesini taşıyor. Yerel yetkililer, halkı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hava kalitesinin düzelmesi için gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

Gaziantep'te toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.