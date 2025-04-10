Gaziantep ve Bölge İlllerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla coşkulu törenler gerçekleştirildi.

Gaziantep Töreni

Gaziantep'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Murat Taner, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Özcan, törende yaptığı konuşmada, polisin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak üzere özveriyle çalıştığını vurguladı. “Görevinizi yerine getirirken gösterdiğiniz cesaret, fedakarlık ve sorumluluk bilinci teşkilatımızın en büyük güvencesidir,” dedi.

Törende ayrıca, öğrencilere yönelik resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi. Programa, Vali Yardımcısı İlker Eker, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polisler katıldı.

Şanlıurfa Töreni

Şanlıurfa'da, Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, katılımcılara hitap etti. Törenin sonunda, katılımcılar şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kahramanmaraş Töreni

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen eski Valilik binası önünde gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene şehit aileleri, gaziler ve polisler katıldı.

Malatya Töreni

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende de İstiklal Marşı okundu. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, anıta çelenk sundu ve program şehitlikte devam etti. Vali Yardımcısı Sedat Özdemir ve diğer protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kilis ve Adıyaman Törenleri

Kilis'teki tören, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz tarafından çelenk sunulmasıyla gerçekleşti. Adıyaman'da ise, valilik bahçesinde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Alper Uzman çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Malatya'da Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal (sağda), şehit kabrine kırmızı karanfil bıraktı.

Malatya'da Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal (sağda), şehit kabrine kırmızı karanfil bıraktı.