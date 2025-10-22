Gaziler 3. Ana Jet Üssü'nde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Gösterileriyle Ağırlandı

Karşılama ve sohbet

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde gaziler için düzenlenen etkinlikte, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi tarafından üsse getirilen 5 kahraman gazi, Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş tarafından karşılandı.

Şeref Defteri'ni imzalayan gazilerle ayrı ayrı tanışan Kuş, Şeref Salonu'nda çay eşliğinde onların yaşam öykülerini dinledi. Kuş, gazileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türk Yıldızları sizleri görmek için sabırsızlanıyor, aynı bizler gibi. Umarım çok güzel bir gezi olacak. Sizleri burada görmek bizim savaşma azmimizi artıracak." dedi.

Gazilerin hikâyeleri

Etkinlikte yer alan gazilerden Gazi Polat Çolak, Gazi Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde müdürlük görevini sürdürdüğünü ve 2020 yılında Suriye İdlib'te hava saldırısı sonucu yaralandığını; Gazi Bakımevi Şube Müdürü gazi Hüseyin Likos'un ise 2022'de Pençe Kilit Harekatı'nda yaralandığını anlattı.

Gazi Yılmaz Yiğit, 2007 yılında Şırnak'ta mayın patlaması sonucu iki kolunun ve tek bacağının ampute olduğunu, sol gözünde yüzde 90 görme kaybı yaşadığını belirtti. Gazi Yusuf Bayhan, 2016'da Ağrı'da çıkan çatışmada yaralandığını; Gazi Göksel Gümüş ise 1992'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında çıkan çatışmada başından yaralandığını ve vücudunun sağ tarafının felç kaldığını aktardı.

Gösteriler ve program

Gaziler daha sonra Türk Yıldızları filosunda görevli pilotlarla bir araya geldi. Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam, gazilere ekip hakkında bilgi verdi.

Ardından akrobasi timi SOLOTÜRK, gaziler için özel bir gösteri sundu. SOLOTÜRK'ün ardından Türk Yıldızları ile Personel Kurtarma Grup Komutanlığı ekibinin gösterileri de büyük beğeni topladı.

Öğle yemeğini Tümgeneral Mete Kuş ve ekibiyle yiyen gaziler, SOLOTÜRK filosunda SOLOTÜRK lider pilotu Binbaşı Murat Bakıcı ile Binbaşı Erhan Aydemir'in sunumunu izledi. Bakıcı, Aydemir ve SOLOTÜRK Halkla İlişkiler Subayı Alper Şen gazilere günün anısına hediyeler takdim etti.

Gazinin değerlendirmesi

Gazi Yusuf Bayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda Bölük Komutanı olarak görev yaparken bir operasyon sırasında yaralandığını belirterek şunları kaydetti: "Aktif olarak fizik tedavi görüyorum ama 'hayat devam ediyor' deyip, silahla mücadelem bitse de kalemle mücadeleye devam ediyorum. Yüksek lisansı yeni bitirdim ve akademik olarak çalışmaya devam etmek istiyorum. Bugün 3. Ana Jet Üs Komutanlığına arkadaşlarla ziyarette bulunduk. Buranın benim için ayrı anlamı var. 2016'da yaralanmadan önce savaş uçağı yönlendirme eğitimi almıştım burada.

"Uçuş yaptığımız yerleri tekrar gezmek tarifi mümkün olmayan duygular yaşattı, güzeldi. Bu anlamda buraya ziyaret kıymetliydi benim için. Savaş uçağı pilotlarıyla, Türk Yıldızları pilotlarıyla bir arada olmak, onlarla hemhal olmak güzeldi. Biz yerdeki ekibiz, onlar gökteki ekipler. Aslında bir bütünün parçalarıyız. İki ekibin bir araya geldiği bir gün oldu. Çok kıymetliydi."

