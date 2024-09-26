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Gaziosmanpaşa'da 15 Yaşındaki Gencin Ölümü: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk

Gaziosmanpaşa'daki bir parkta 15 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli adliyeye gönderildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:35
Gaziosmanpaşa'da 15 Yaşındaki Gencin Ölümü: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk

Gaziosmanpaşa'da Olayın Ardından Gözaltına Alınan 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, bir parkta gerçekleşen derin üzüntü yaratan bir olayda 15 yaşındaki A.D'nin yaşamını yitirmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

21 Eylül tarihinde Yeni Mahalle'de saat 21:00 sularında meydana gelen olayda, A.D, silah ile vurularak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından, motosikletle bölgeye gelerek A.D'ye ateş açtığı tespit edilen şüpheliler K.C.Ö. (18) ve F.C.U. (18) gözaltına alındı. Ayrıca olayla bağlantılı olduğu düşünülen Ö.C.U. (20), R.K. (23) ve M.T. (18) de yakalandı.

Gözaltılar ve Ele Geçirilen Malzemeler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, açıklamasında olaya ilişkin detayları paylaştı. Şüphelilerin geçmişte A.D ile aralarında yaşanan bir kavga nedeniyle olayı intikam amacıyla gerçekleştirdiklerinin değerlendirildiği belirtildi. Yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 motosiklet de ele geçirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, şüphelilerin "kasten öldürme" suçlamasıyla adli süreçlerinin sürdüğü bildirildi.

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