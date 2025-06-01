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Gaziosmanpaşa'da İşçi Konteynerlerinde Yangın Söndürüldü

Gaziosmanpaşa'daki inşaatta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 16:03
Gaziosmanpaşa'da İşçi Konteynerlerinde Yangın Söndürüldü

Gaziosmanpaşa'da Yangın Paniği

Gaziosmanpaşa'da, Yıldıztabya Mahallesi Bayır Sokak'ta bulunan bir inşaatta işçilerin kaldığı üç konteynerde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri Almaya Yapıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın alanının etrafında güvenlik önlemleri aldı. Yangın sonucu boş olduğu tespit edilen konteynerlerde, itfaiye ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Bölgedeki vatandaşlar, yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes alırken, olayın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da, bir inşaatta işçilerin kaldığı 3 konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Gaziosmanpaşa'da, bir inşaatta işçilerin kaldığı 3 konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da, bir inşaatta işçilerin kaldığı 3 konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Gaziosmanpaşa'da, bir inşaatta işçilerin kaldığı 3 konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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