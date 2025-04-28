DOLAR
38,44 -0,05%
EURO
43,75 0,18%
ALTIN
4.071,6 0,56%
BITCOIN
3.662.669,03 -0,98%

Gaziosmanpaşa'da Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziosmanpaşa'da metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 14:15
Gaziosmanpaşa'da Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziosmanpaşa’da, 4 katlı bir metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kontrol altına alındı.

Yangın, Karadeniz Mahallesi 1143 Sokak’ta, kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan metruk binanın üst katında, demirlerin sökümü sırasında meydana geldi.

Olayın ardından, durumdan haberdar edilen itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, yangın esnasında güvenlik önlemleri almak amacıyla sokağı trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle yangın, yayılmadan söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da, 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da, 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da, 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da, 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanya ve Portekiz'de Geniş Çaplı Elektrik Kesintisi
2
Ankara'da 'Hilalin Gölgesinde: Ortadoğu Kültür Günü' Etkinliği Gerçekleşti
3
Almanya'dan Mardin'e Dönen Süryani Usta, 20 Kişiye İstihdam Sağladı
4
Edirne Kakava-Hıdırellez Şenlikleri ile Canlanıyor
5
Türk Bilim İnsanlarından Sesle Akciğer Kanseri Tespiti
6
Küçükçekmece'de Kolonları Hasarlı Binadan Dernek Tahliye Edildi
7
İran: İsrail'in Tehditlerine Yıkıcı Tepki Veririz

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!