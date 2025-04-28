Gaziosmanpaşa'da Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziosmanpaşa’da, 4 katlı bir metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kontrol altına alındı.
Yangın, Karadeniz Mahallesi 1143 Sokak’ta, kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan metruk binanın üst katında, demirlerin sökümü sırasında meydana geldi.
Olayın ardından, durumdan haberdar edilen itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, yangın esnasında güvenlik önlemleri almak amacıyla sokağı trafiğe kapattı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle yangın, yayılmadan söndürüldü.
Gaziosmanpaşa'da, 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gaziosmanpaşa'da, 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.