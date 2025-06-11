Gaziosmanpaşa'nın Yeni Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'den Teşekkür Konuşması

Gaziosmanpaşa'nın Yeni Lideri: Eray Karadeniz

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekilliği'ne seçilen AK Parti'li Eray Karadeniz, yaptığı teşekkür konuşmasında Gaziosmanpaşa'ya hizmet etmenin kendisi için büyük bir sorumluluk ve onur olduğunu belirtti.

Başkan Vekilliğine Seçim Süreci

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, Hakan Bahçetepe'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrasında yeni başkan vekili seçiminde toplandı. Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi. İlk iki turda salt çoğunluğu elde edemeyen adaylar, 3. tur oylamada Karadeniz 21 oy alarak başkan vekili seçilirken, CHP'li Topaloğlu 16 oy aldı.

CHP Tepkisi ve Karadeniz'in Açıklamaları

Seçim sonuçlandıktan sonra CHP'li meclis üyeleri, salonu terketmeden önce masalara vurarak tepkilerini gösterdiler. Eray Karadeniz, teşekkür konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partililere teşekkür ederek, kendisine verilen sorumluluğun bilincinde olduğunu vurguladı. "Hizmet eden, izzet bulur." anlayışıyla Gaziosmanpaşa'ya hizmet edeceğini belirten Karadeniz, "16 mahallesini çok iyi bildiğim Gaziosmanpaşa'ya hizmet etmek benim için çok önemli bir sorumluluk ve çok büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'in Vizyonu

Karadeniz, siyaset alanında varoluş sebeplerinin halkın huzur ve refahını artırmak olduğunu dile getirdi. Kendisine emanet edilen görevi en iyi şekilde yerine getirme sözü veren Karadeniz, özel bir sorumluluk duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına da rahmet dileyerek, topluma olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.

Eray Karadeniz'in Biyografisi

İstanbul'da 17 Aralık 1986 doğumlu olan Eray Karadeniz, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Avukatlık mesleğini icra eden Karadeniz, Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeliği ve AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanlığı gibi birçok önemli görevde bulunmuştur.

Ayrıca 2023 genel seçimlerinde Gaziosmanpaşa Seçim Koordinasyon Merkezi Program Sorumluluğu görevini üstlenmiştir.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi. Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde üyeler oylarını kullandı. Seçimin ardından belediye başkanlığı makamında yapılan görev teslim töreniyle Gaziosmanpaşa'nın yeni belediye başkanı Eray Karadeniz, görevi Erdoğan Yıldırım Özçelik'ten devraldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi. Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde üyeler oylarını kullandı. Seçimin ardından belediye başkanlığı makamında yapılan görev teslim töreniyle Gaziosmanpaşa'nın yeni belediye başkanı Eray Karadeniz, görevi Erdoğan Yıldırım Özçelik'ten devraldı.