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Gazipaşa'da Afet Bilinci Artırma Paneli Düzenlendi

Gazipaşa'da düzenlenen panele AFAD İl Müdürü Necmi Erçin ve yerel yetkililer katılarak afet bilincinin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 18:19
Gazipaşa'da Afet Bilinci Artırma Paneli Düzenlendi

Gazipaşa'da 'Afet Gerçeği' Paneli

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, afet bilincini artırmak ve olası durumlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Gazipaşa'da Afet Gerçeği: Bilinçlen, Önlem Al, Güvende Kal' paneli gerçekleştirildi. Panel, Gazipaşa Kültür Merkezi'nde yapıldı.

AFAD İl Müdürü Necmi Erçin'in Açıklamaları

Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Necmi Erçin, panelin açılışındaki konuşmasında, afetlere karşı hazırlığın önemine vurgu yaptı. Erçin, Gazipaşa'nın jeolojik ve iklimsel özellikleri nedeniyle yüksek afet riski altında olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Afet anında sakin olmalı, balkon, asansör ve merdivenden uzak durmalı, sabit bir yerde çök-kapan-tutun hareketlerini uygulamalısınız."

Afet Stratejileri ve Hazırlık

Erçin, afet anında güvenli bir yer bulmanın ve sağlam nesnelerin yanında çökmenin önemini vurgulayarak, başı ve boynu düşen cisimlerden korumak gerektiğini ifade etti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Antalya'da AFAD'ın müdahil olduğu 1070 olayın olduğunu açıkladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir'den Mesaj

Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, afet bilincinin sadece doğal olaylarla değil, aynı zamanda hazırlık ve dayanıklılık ile ilgili olduğunu söyledi. Özdemir, her büyüklükteki depremin farklı sonuçlara yol açabileceğini belirterek, hazırlıkların önemine dikkat çekti.

Panele Katılan Diğer Konuşmacılar

Moderatörlüğünü Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kahyaoğlu’nun üstlendiği panelde, çeşitli uzmanlar da yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü sorumlusu Ecehan Olucak, AKUT Alanya ekip lideri Doç. Dr. Yaşar Yiğit Kaçmaz ve ilk yardım eğitmeni Mustafa Enes Sarık da sunumlarıyla katkıda bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde afet bilincini artırmak ve olası afetlere karşı farkındalık...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde afet bilincini artırmak ve olası afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Gazipaşa'da Afet Gerçeği: Bilinçlen, Önlem Al, Güvende Kal" paneli düzenlendi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde afet bilincini artırmak ve olası afetlere karşı farkındalık...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde afet bilincini artırmak ve olası afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Gazipaşa'da Afet Gerçeği: Bilinçlen, Önlem Al, Güvende Kal" paneli düzenlendi.

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