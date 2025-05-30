Gazipaşa'da Hortum Seralara Zarar Verdi: Hasar Tespiti Yapılıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Beyobası Mahallesi'nde meydana gelen hortum, seralarda büyük zarara yol açtı. Dün akşam saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle pek çok sera camları kırıldı ve yapısal elemanları zarar gördü.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen zararın boyutlarını belirlemek amacıyla hasar tespiti çalışması başlattı. Gazipaşa İlçe Tarım Müdürü Ramazan Bat, yaptığı açıklamada, "Hortum nedeniyle seraların büyük ölçüde zarar gördüğünü ve ilk tespitlere göre yaklaşık 50 üreticiye ait 120 dekar alanda hasar meydana geldiğini" aktardı.

Jak Amerikan materyali ve diğer tarım ürünlerinde meydana gelen zararlar, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespiti gerçekleştirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespiti gerçekleştirildi.