Gazipaşa'da Orman Yangını: Güneyköy'de Müdahale Sürüyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güneyköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 22:42
Ekipler alevleri kontrol altına almak için seferber oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Güneyköy Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbarın ardından bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak ve yangının yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınla ilgili gelişmeler ve yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

