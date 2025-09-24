Gazipaşa'da Orman Yangını: Güneyköy'de Müdahale Sürüyor

Ekipler alevleri kontrol altına almak için seferber oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Güneyköy Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbarın ardından bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak ve yangının yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınla ilgili gelişmeler ve yetkililerin açıklamaları bekleniyor.