Gazipaşa Devlet Hastanesi'nden Diyaliz Hastalarına Moral ve Dayanışma Yemeği

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Gazipaşa Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi, diyaliz tedavisi gören hastaların yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve motivasyonlarının artması amacıyla bir moral ve dayanışma yemeği düzenledi.

Organizasyon, Sorumlu Hemşire Semra Boran ve ekip arkadaşlarının öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğe yaklaşık 70 kişi katıldı; diyaliz hastaları, sağlık çalışanları ve hastane yöneticileri bir araya gelerek samimi bir ortamda bir arada vakit geçirdi.

Gönüllü sağlık çalışanlarının yoğun emeğiyle hazırlanan programda katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Etkinlik boyunca sosyal destek ve moralin tedavi sürecindeki önemi üzerinde duruldu ve hastaların memnuniyeti dikkat çekti.

Başhekimden değerlendirme

Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Çelik, benzer sosyal ve moral etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, hasta odaklı hizmet anlayışını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

