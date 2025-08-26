Gazze: 30 Günde 2.654 Yardım Kamyonu, Çoğu İsrail Kaynaklı Kaos Yüzünden Yağmalandı

Hükümetten kritik açıklama

Gazze Şeridi’ndeki Hükümet, son 30 günde yalnızca 2 bin 654 yardım kamyonunun ulaştığını ve bu kamyonların büyük bölümünün İsrail’in yarattığı kaos nedeniyle yağmalandığını bildirdi.

Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Son 5 günde beklenen 3 bin yardım kamyonundan sadece 467’si Gazze Şeridi’ne girdi. Bu kamyonlar, İsrail işgalinin Filistin halkımızın direncini kırmayı amaçlayan açlık ve kaos politikası kapsamında yarattığı kasıtlı güvenlik boşluğu sırasında yağmalandı ve çalındı.” ifadeleri yer aldı.

Girişlerdeki kısıtlama ve yasaklı ürünler

Açıklamada, son 30 günde beklenen 18 bir yardım kamyonundan sadece 2 bin 654 kamyonun ulaştığı; gelen miktarın Gazze’nin gerçek ihtiyaçlarının %15’inden daha azına karşılık geldiği belirtildi. İsrail’in yardım girişlerini engellediği, kamyonların tedarik sürecini aksattığı, sınır kapılarını kapattığı ve insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini sistematik biçimde sabote ettiği vurgulandı.

Hükümet, ayrıca İsrail’in çocuklar, hastalar ve açlık çekenlerin ihtiyaç duyduğu 430 temel gıda ürününün girişini yasakladığına dikkat çekti. Yasaklı ürünler arasında yumurta, kırmızı ve beyaz et, balık, peynir, süt ürünleri, meyve, sebze, besin takviyeleri ve özellikle hamile kadınlar ile hastalar için gerekli kuruyemişler yer alıyor.

İnsanî ihtiyaç ve uluslararası çağrı

Gazze Hükümeti, altyapısı neredeyse tamamen çökmüş 2,4 milyon kişinin asgari ihtiyaçlarını karşılamak için günlük en az 600 yardım kamyonuna ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı. Açıklamada, İsrail ve müttefiklerinin “Gazze’de yaşanan insani felaketten tamamen sorumlu” olduğu vurgulanarak Birleşmiş Milletler, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumun, özellikle gıda, bebek maması ve hayat kurtarıcı ilaçların girişini sağlamak için geçiş noktalarını açmaya ve işgalcileri sivillere karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutmaya çağrıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in sınırlı sayıda yardım kamyonu girişine izin verse de bu kamyonların çoğunun, Gazze Hükümeti’nin ifadesine göre, İsrail koruması altındaki çeteler tarafından yağmalandığı için kıtlığın derinleşmeye devam ettiği; 2 Mart’tan bu yana tüm geçişlerin kapatılması ve sınır kapılarındaki beklemelere rağmen Gazze’nin ağır bir açlığa sürüklendiği kaydedildi.

Saldırılar ve can kayıpları

Açıklamada, ABD desteğiyle İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana soykırım suçlarını sürdürdüğü, Uluslararası Adalet Divanı’nın çağrı ve emirlerinin görmezden gelindiği iddia edildi. İsrail’in saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 62 bin 819 kişinin hayatını kaybettiği, 158 bin 629 kişinin yaralandığı; 9 binden fazla kişinin kayıp olduğu, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği ve kıtlık nedeniyle 117’si çocuk olmak üzere 303 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.