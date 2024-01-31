Gazze'de 2 UNRWA çalışan ile onlarca Filistinli İsrail güçleri tarafından alıkonuldu

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı 2 personel ile çok sayıda Filistinli, Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından rehin alındı.

Gazze'de 2 UNRWA çalışan ile onlarca Filistinli İsrail güçleri tarafından alıkonuldu
Yayın Tarihi:

Filistinli kadın Asil el-Hatib, AA'ya konuşarak, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'tan Refah'a doğru zorla göç ettirilen 2 UNRWA çalışanını rehin aldığını söyledi. El-Hatib, 2 UNRWA çalışanının Filistinli direniş gruplarıyla hiçbir bağlantısı olmadığını vurgulayarak, "Bu gençlerin gözaltına alınma sebebini anlamıyorum. Han Yunus ile Refah arasındaki askeri kontrol noktasında durdurulduk ve UNRWA'nın bu iki personeli alıkonuldu." ifadelerini kullandı.

Bir görgü tanığı, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun tanklarla kentin batı ve güney kesimlerine girdikten sonra Han Yunus'tan kaçan çok sayıda Filistinli genci rehin aldığını ifade etti. Han Yunus'taki bir okula sığınan yerinden olmuş Filistinliler, İsrail askerlerinin baskınına uğradı. Askerler, kadın ve kız çocuklarını okuldan çıkartırken, erkekleri tuttu. Görgü tanığı, askerlerin, götüreceği erkeklere korku salmak için kafalarının üzerinden silah sıktığını söyledi.

UNRWA, BM'ye üye ülkelerin gönüllü bağışlarıyla finanse edilen bir kuruluş olarak 1950 yılından beri Filistinli mültecilere insani yardım sağlıyor. Kuruluş, gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi alanlarda 5,9 milyon Filistinliye destek oluyor. UNRWA, 73 yıldan fazla bir süredir Filistinlilerin acılarını hafifletmeye çalışırken, İsrail'in saldırılarına maruz kaldı ve birçok tesisini, gıda ve ilaç stoklarını kaybetti.

İsrail'in UNRWA çalışanlarının 7 Ekim'deki saldırılara katıldığı iddiası üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, acil bir soruşturma talep etti. UNRWA da İsrail'in suçlamalarını araştırmak için harekete geçti. Bu iddialar nedeniyle Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya verdiği finansal desteği geçici olarak askıya aldı. Ancak Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya olan desteğini devam ettireceğini bildirdi.

Öne Çıkanlar
Kia'nın son bombası rakiplerini ezdi geçti: İşte 2024 Kia Sorento fiyatı ve özellikleri Kia'nın son bombası rakiplerini ezdi geçti: İşte 2024 Kia Sorento fiyatı ve özellikleri
Yaş çay üretiminde kullanılan gübre fiyatları dudak uçuklatıyor! Fiyatlar asgari ücreti bile solladı geçti Yaş çay üretiminde kullanılan gübre fiyatları dudak uçuklatıyor! Fiyatlar asgari ücreti bile solladı geçti
Artık karnabahar sevmeyen ve yemeyen çocuk kalmayacak! 30 dakikada tarifiniz hazır olacak Artık karnabahar sevmeyen ve yemeyen çocuk kalmayacak! 30 dakikada tarifiniz hazır olacak
Çok Okunanlar
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek Raporlu ilaç kullananlara son dakika uyarısı! Artık böyle yapılacak Raporlu ilaç kullananlara son dakika uyarısı! Artık böyle yapılacak Motorine rekor zam geldi: Zam sonrası akaryakıtlarda güncel ücretler nasıl oldu? İşte yanıtı! Motorine rekor zam geldi: Zam sonrası akaryakıtlarda güncel ücretler nasıl oldu? İşte yanıtı! Bu yıl memur olmayan kalmayacak! Bakanlıklar binlerce memur alımını duyurdu: İşte şartlar Bu yıl memur olmayan kalmayacak! Bakanlıklar binlerce memur alımını duyurdu: İşte şartlar SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı! Hemen girip öğrenin SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı! Hemen girip öğrenin İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak!