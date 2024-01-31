Gazze'de 2 UNRWA çalışan ile onlarca Filistinli İsrail güçleri tarafından alıkonuldu

Filistinli kadın Asil el-Hatib, AA'ya konuşarak, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'tan Refah'a doğru zorla göç ettirilen 2 UNRWA çalışanını rehin aldığını söyledi. El-Hatib, 2 UNRWA çalışanının Filistinli direniş gruplarıyla hiçbir bağlantısı olmadığını vurgulayarak, "Bu gençlerin gözaltına alınma sebebini anlamıyorum. Han Yunus ile Refah arasındaki askeri kontrol noktasında durdurulduk ve UNRWA'nın bu iki personeli alıkonuldu." ifadelerini kullandı.

Bir görgü tanığı, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun tanklarla kentin batı ve güney kesimlerine girdikten sonra Han Yunus'tan kaçan çok sayıda Filistinli genci rehin aldığını ifade etti. Han Yunus'taki bir okula sığınan yerinden olmuş Filistinliler, İsrail askerlerinin baskınına uğradı. Askerler, kadın ve kız çocuklarını okuldan çıkartırken, erkekleri tuttu. Görgü tanığı, askerlerin, götüreceği erkeklere korku salmak için kafalarının üzerinden silah sıktığını söyledi.

UNRWA, BM'ye üye ülkelerin gönüllü bağışlarıyla finanse edilen bir kuruluş olarak 1950 yılından beri Filistinli mültecilere insani yardım sağlıyor. Kuruluş, gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi alanlarda 5,9 milyon Filistinliye destek oluyor. UNRWA, 73 yıldan fazla bir süredir Filistinlilerin acılarını hafifletmeye çalışırken, İsrail'in saldırılarına maruz kaldı ve birçok tesisini, gıda ve ilaç stoklarını kaybetti.

İsrail'in UNRWA çalışanlarının 7 Ekim'deki saldırılara katıldığı iddiası üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, acil bir soruşturma talep etti. UNRWA da İsrail'in suçlamalarını araştırmak için harekete geçti. Bu iddialar nedeniyle Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya verdiği finansal desteği geçici olarak askıya aldı. Ancak Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya olan desteğini devam ettireceğini bildirdi.