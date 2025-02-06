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Gazze'de 226 Arkeolojik Alan İsrail Saldırılarıyla Tahrip Edildi

Filistin Turizm Bakanlığı, İsrail saldırılarında 226 arkeolojik alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 21:39
Gazze'de 226 Arkeolojik Alan İsrail Saldırılarıyla Tahrip Edildi

Gazze'de Arkeolojik Alanlarda Büyük Hasar

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde toplam 226 arkeolojik alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Hasar Durumu ve Belgelendirme

Bakanlık tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 138 arkeolojik alanın ağır, 61 alanın orta ve 27 alanın hafif hasar gördüğü belgelenmiştir. 90 alan ise hasarsız olarak değerlendirilmiştir.

Uzman Katılımı ile İnceleme

Bu kapsamlı hasar değerlendirmesi, 13 Filistinli uzmanın katılımı ve Oxford Üniversitesi ekibinin desteğiyle gerçekleştirilen saha araştırmaları sonucunda elde edilmiştir. Hasar tespit sürecinde uydu görüntüleri de analiz edilmiştir.

Maliyet Hesaplaması

Hasar giderme ve restorasyon çalışmaları için gerekli maliyetin 261,15 milyon avro olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

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