Konya Esnafı Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslatı İçin Hazır

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 7-17 Aralık'ta düzenlenecek 752. Vuslat Yıl Dönümü anma törenleri için Konya esnafının bütün hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:23
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Karabacak, şehrin ağırlayacağı yerli ve yabancı misafirlere en iyi hizmetin sunulması için esnaf ve sanatkarların tüm hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Hazırlıklar ve Amaç

Karabacak, törenlerin Konya için taşıdığı öneme vurgu yaparak esnaf teşkilatının organizasyonlara hazır olduğunu ifade etti. Konya esnafının geleneksel güler yüzlü hizmet anlayışıyla kent tanıtımına ve kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Başkan Karabacak'ın Açıklaması

Karabacak şunları söyledi: "7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri, Konya’mız adına büyük bir değer taşımaktadır. Şehrimize gelecek yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamak için tüm esnaf ve sanatkarlarımız gerekli hazırlıkları özenle tamamladı. Hazreti Mevlana’nın ‘Gel, ne olursan ol yine gel’ çağrısının taşıdığı hoşgörüyü, bu yıl da aynı samimiyetle yaşatacağız. Misafirlerimize güler yüzle hizmet etmek, Konya esnafının en köklü geleneğidir. Şehrimizin tanıtımına katkı sunmak, kültürel mirasını yaşatmak ve Konya ekonomisine değer katmak bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağıdır. Esnaf ve sanatkarlarımız, geçmiş tüm organizasyonlarda olduğu gibi bu törenlerde de üzerine düşen görevi titizlikle yerine getirerek Mevlana’nın diyarı, Ahi Evran’ın mirası ve hoşgörünün başkenti Konya’mızı en iyi şekilde temsil edecektir."

7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek törenler sırasında Konya'nın misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak ve kültürel mirası yaşatmak için esnafın hazır olduğu vurgulandı.

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak