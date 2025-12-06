Samsun'da Baba Tartıştığı Üvey Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

Samsun İlkadım Fatih Mahallesi'nde aile içi tartışma sırasında Hüseyin K.'nin üvey oğlu Adem Tuluk'u bıçaklayarak öldürdüğü, baba ve oğlun adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 18:13
İlkadım Fatih Mahallesi'nde aile içi kavga cinayetle sonuçlandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda, iddialara göre aile içi tartışma sırasında Hüseyin K. (55), üvey oğlu Adem Tuluk (41)'u karın ve bacak bölgesinden olmak üzere üç yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Adem Tuluk, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Tuluk hayatını kaybetti.

Olayın ardından Hüseyin K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin oğlu Beytullah K. (29) ise olayda kullanılan bıçağı sakladığı tespit edilerek "suç delilini gizleme" suçundan gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğindeki ifadeleri tamamlanan baba-oğul bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak, ölen Adem Tuluk'un daha önceden de eve alkollü gelip olay çıkardığı yönünde iddialar olduğu bildirildi.

