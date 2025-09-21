Gazze'de 24 Saatte 75 Ölü, 304 Yaralı: İsrail Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 75 Filistinli hayatını kaybetti, 304 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:54
Gazze'de 24 Saatte 75 Ölü, 304 Yaralı: İsrail Saldırıları

Gazze'de 24 saatte ağır bilanço

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 75 Filistinli hayatını kaybetti.

Aynı dönemde 304 kişi yaralandı.

Veriler

Ölen: 75 Filistinli
Yaralanan: 304 kişi
Süre: Son 24 saat

