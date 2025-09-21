Gazze'de 24 Saatte 75 Ölü, 304 Yaralı: İsrail Saldırıları

Gazze'de 24 saatte ağır bilanço
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 75 Filistinli hayatını kaybetti.
Aynı dönemde 304 kişi yaralandı.
Veriler
Ölen: 75 Filistinli
Yaralanan: 304 kişi
Süre: Son 24 saat
