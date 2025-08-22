DOLAR
Gazze'de 5 Aylık Bebek Açlık Nedeniyle Öldü

İsrail ablukası altındaki Gazze'de 5 aylık Gadir Bireyka, açlık ve yetersiz beslenme sonucu Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:36
İsrail saldırıları ve uygulanan sıkı abluka nedeniyle kıtlık yaşayan Gazze Şeridi'nde bir bebek daha yaşamını yitirdi.

Bebeğin ölümü

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan 5 aylık Filistinli bebek Gadir Bireyka, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Bebeğin bugün Han Yunus’taki Nasır Hastanesinde öldüğü bildirildi.

Aile, abluka ve süren saldırılar nedeniyle doğumdan sonra gerekli sağlık hizmetine erişim sağlanamadığını ve bunun sonucu olarak ağır beslenme yetersizliği nedeniyle bebeklerini kaybettiklerini belirtti.

Genişleyen insani kriz

Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı; su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı kapsamlı bir insani felaketle karşı karşıya. Başta çocuklar olmak üzere bölgede açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yetkililerce verilen rakamlara göre, Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 96'sı çocuk 197 kişi açlıktan hayatını kaybetti. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in açlık ve susuzluğu silah olarak kullandığını ifade ediyor.

Yerinden edilme ve yaşam koşulları

Sivil altyapının büyük ölçüde tahrip edildiği Gazze'de, altyapının yok olması sonucu nüfusun büyük kısmı yerinden edildi. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, saldırılar ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı belirtiliyor.

Yerinden edilenler, temel malzemelerden yoksun olarak derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık barınma alanlarında; hijyen eksikliği nedeniyle lavaboların bile yetersiz olduğu okullarda yaşamaya çalışıyor. Bu koşullar bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındıkları sivil noktaları hedef alıyor, bu da insani yardım çalışmalarını daha da zorlaştırıyor.

