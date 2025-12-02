Gazze'de 54 Çift Savaş Gölgesinde Toplu Nikahla Evlendi

Han Yunus'ta enkazlar arasında umut ve kutlama

Gazze Şeridi'nde düzenlenen toplu nikah töreniyle 54 çift savaşın gölgesinde dünya evine girdi. Tören, Han Yunus'taki Hamad Residential City'de, enkazlar arasında gerçekleştirildi.

İsrail'in ihlallerine rağmen devam eden ateşkesle yaşam yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Etkinlik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 54. Birlik Günü dolayısıyla BAE'nin İsrail saldırıları nedeniyle Filistin halkı için başlattığı insani yardım operasyonu Cesur Şövalye Operasyonu 3 (Operation Gallant Knight 3) kapsamında düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı törende dans gösterileri de yapıldı. Organizasyon, iki toplum arasındaki bağları güçlendirme ve Gazze'de umudu canlı tutma mesajı taşıdı.

Ali Al Shehhi törene dair, "Gazze'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin 54. Birlik Günü'nü kutlamak için 54 damadın düğününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı ve törenin BAE ile Filistin halkları arasındaki köklü bağı yansıttığını söyledi. Al Shehhi, "Gazze, büyük acılar çekmiş olmasına rağmen, yıkıntılardan sevincin doğabileceğini kanıtlamaya devam eden bir şehir" dedi.

Al Shehhi ayrıca, "Bu kutlama, Gazze halkının zorlu koşullara rağmen hayata ve umuda sarılma kararlılığını somutlaştırıyor. Gazze hak ettiği canlı ve güvenli bir yer haline gelene kadar, BAE'nin mutluluk çabalarına destek olacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

