Gazze'de 7 Aylık Bebek Cude el-Attar Anne Kucağında İsrail Kurşunuyla Öldü

Han Yunus'un Mevasi bölgesinde, daha önce İsrail ordusu tarafından "güvenli ve insani" bölge ilan edilen alanda düzenlenen saldırılarda 7 aylık Cude el-Attar, annesinin kucağındayken karnından vurularak yaşamını yitirdi.

Annesi Aye el-Attar, oğlunun kucağındayken karnından vurulduğunu söyledi. Dayısı Sair Ebu Cerez ise Cude'yi hemen hastaneye kaldırdıklarını; doktorların yeğenini kurtaramadığını dile getirdi.

Aileden tepkiler ve çağrı

Ebu Cerez, Mevasi sakinlerinin sürekli bombardımanlar, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılar ve askeri araçlardan açılan rastgele ateş nedeniyle her an ölüm tehlikesi altında yaşadığını belirtti.

Dedesi Musa el-Attar, Filistin halkının Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da etnik temizliğe maruz kaldığını ifade etti. Musa el-Attar, "Filistinliler sadece barış içinde yaşamaya çalışırken takatlerinin çok üzerinde bir soykırıma maruz oluyor. İsrail, bütün kırmızı çizgileri aştı." dedi.

El-Attar, Arap Birliği toplantılarından da savaşın durdurulması yönünde bir sonuç çıkmadığına dikkat çekerek, "Biz sonuç görmek istiyoruz. Sürekli savaş gören, öldürülen, hedef alınan bir halkız. Bu böyle devam edemez." ifadelerini kullandı.