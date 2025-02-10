Gazze'de 80 Milyon Dolarlık Enkaz Kaldırma Mutabakatı İmzalandı

Gazze'de 80 Milyon Dolarlık Mutabakat Zaptı İmzalandı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının doğrudan zararının 33 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bölgenin yeniden imarı için önemli bir adım atıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gazze Şeridi'nde meydana gelen yıkımın ardından enkaz kaldırılması amacıyla Arap ve Uluslararası Filistin İmar Heyeti (AIOCP) ile 80 milyon dolarlık bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat Zaptı İmza Töreni

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, mutabakat zaptının imza töreninde konuştu. Başbakan, "Bu mutabakat, Filistin halkının acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için hükümetimizin çabalarına katkı sağlayacaktır." dedi.

Mustafa, Filistin hükümeti olarak 6 aylık program hazırladıklarının altını çizerken, insani yardım sürecinden toparlanma ve ekonomiyi canlandırma hedefiyle 3 yıllık bir plan oluşturduklarını belirtti. Gazze Şeridi için geliştirdikleri bu program, 10 yıllık yeniden imar sürecinin ilk aşaması olacak.

Gazze'de Yeniden Hayat

Başbakan Mustafa, özellikle geçici konutların sağlanması, enkazın kaldırılması ve temel hizmetlerin yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda önemli müdahaleler yapılacağını ifade etti. Ayrıca, Arap dostları ve UNDP'deki BM yetkililerinin destekleriyle çalışmalara hemen başlayacaklarını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının doğrudan zararını 33 milyar dolar olarak duyurmuştu.