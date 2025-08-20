DOLAR
Gazze'de Açlık Can Kaybı 269'a Ulaştı — Son 24 Saatte 3 Kişi Daha

Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 269'a yükseldi; veriler 112'sinin çocuk olduğunu gösteriyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:53
Gazze'de Açlıktan Can Kaybı 269'a Ulaştı

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşayan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Böylece açlık kaynaklı can kayıpları 269'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Verileri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşanan can kaybına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 112'si çocuk olmak üzere 269'a çıktığı kaydedildi.

Derinleşen İnsani Felaket

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felaketle karşı karşıya. Başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artarken, yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze'nin %88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, saldırılar ve sürgünlerle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyon'a ulaştığı ve çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilenler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık ortamlarda; hijyen malzemesi eksikliği nedeniyle lavaboların bile yetersiz kaldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Bu koşullar, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor.

İsrail ordusunun günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındıkları sivil noktaları hedef almaya devam ettiği aktarıldı.

