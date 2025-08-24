Gazze'de Açlık Öldürüyor: Son 24 Saatte 8 Kişi Daha

Sağlık Bakanlığı verileri

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak, 115'i çocuk olmak üzere 289'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada açlık ve yetersiz beslenmenin can almaya devam ettiğini bildirdi.

BM-IPC raporu

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentinde kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviye ile doğrulandığı belirtildi.

Raporda, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya" olduğu tespitine yer verildi.

İnsani felaket ve yerinden edilmeler

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası nedeniyle Gazze'de su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi bulunamıyor; açlık hızla yayılıyor.

Yetkililer, sivil altyapının tahrip edildiğini ve Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığını bildiriyor.

Yerinden edilenler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda hijyen malzemesi eksikliği ve bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıya hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusunun yerinden edilenlerin çadırlarını ve sivil barınma noktalarını hedef aldığına ilişkin raporlar ise devam ediyor.