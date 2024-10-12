Gazze'de Ambulanslar Yakıt Sıkıntısı Nedeniyle Hizmet Dışında

Filistin Kızılayı'ndan Acil Açıklama

Filistin Kızılayı, İsrail'in yoğun saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'nin kuzey bölgesinde yakıt sıkıntısı yaşandığını bildirdi. Bu sebeple, ambulansların hizmet veremez hale geldiği duyuruldu.

Ambulansların Hizmet Dışı Kalması

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, AA'ya yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan acil duruma ilişkin bilgiler verdi. Nims, "İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi neticesinde, Kızılay'a ait 6 ilk yardım aracı hizmet dışı kalmıştır," şeklinde konuştu. Pek Çok Hasta Nakledilemiyor

Nims, ülkede meydana gelen bu durumun, hasta ve yaralıların acil sağlık hizmetlerine erişimini büyük ölçüde engellediğini vurguladı. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin kritik seviyelere ulaştığını belirtti.

Uluslararası Destek Çabaları

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik şiddetli saldırıları ve tahliye çağrıları ya da sağlık hizmeti sunan 4 noktayı etkisiz hale getirdi. Nims, Kızılay'ın, Kuzey'e tıbbi ve insani yardımlar ulaştırmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine uyguladığı sıkı kuşatma ve saldırılar, 6. gününde de devam ediyor.