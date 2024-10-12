DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.141.456,68 0,72%

Gazze'de Ambulanslar Yakıt Sıkıntısı Nedeniyle Hizmet Dışında

Gazze'nin kuzeyinde yakıt sıkıntısı nedeniyle ambulanslar hizmet veremiyor, hasta nakilleri gerçekleştirilemiyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 00:10
Gazze'de Ambulanslar Yakıt Sıkıntısı Nedeniyle Hizmet Dışında

Filistin Kızılayı'ndan Acil Açıklama

Filistin Kızılayı, İsrail'in yoğun saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'nin kuzey bölgesinde yakıt sıkıntısı yaşandığını bildirdi. Bu sebeple, ambulansların hizmet veremez hale geldiği duyuruldu.

Ambulansların Hizmet Dışı Kalması

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, AA'ya yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan acil duruma ilişkin bilgiler verdi. Nims, "İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi neticesinde, Kızılay'a ait 6 ilk yardım aracı hizmet dışı kalmıştır," şeklinde konuştu. Pek Çok Hasta Nakledilemiyor

Nims, ülkede meydana gelen bu durumun, hasta ve yaralıların acil sağlık hizmetlerine erişimini büyük ölçüde engellediğini vurguladı. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin kritik seviyelere ulaştığını belirtti.

Uluslararası Destek Çabaları

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik şiddetli saldırıları ve tahliye çağrıları ya da sağlık hizmeti sunan 4 noktayı etkisiz hale getirdi. Nims, Kızılay'ın, Kuzey'e tıbbi ve insani yardımlar ulaştırmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine uyguladığı sıkı kuşatma ve saldırılar, 6. gününde de devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
2
Batı Trakya Türkleri Atanmış Müftüleri Protesto Etti
3
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı
4
Ankara'da Dünya Kız Çocukları Günü'nde 'Simsiyah' Yürüyüşü
5
Malatya'da Yeni Bir Okul Daha Açıldı
6
Diyarbakır'da Trajik Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak