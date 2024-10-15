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Gazze'de Artan Can Kaybı: İsrail'in Savaş Araçları Eleştiriliyor

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında kullanılan ölümcül silahlar can ve mal kaybını artırıyor, uluslararası baskı çağrısı yapılıyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 02:55
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 02:55
Gazze'de Artan Can Kaybı: İsrail'in Savaş Araçları Eleştiriliyor

İsrail'in Gazze'deki Askeri Faaliyetleri

Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda, İsrail ordusu tarafından kullanılan savaş araçları ve silahlar büyük can ve mal kaybına yol açıyor. İsmail es-Sevabite, Gazze hükümetinin Medya Ofisi Müdürü, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu durumu değerlendirdi.

Bomba Yüklü Robotlar ve Quadcopter'lar

Sevabite, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde uzaktan kumandalı ve bomba yüklü robotlar ile "Quadcopter" insansız hava araçları kullandığını belirtti. Bu silahların altyapı ve yerleşim alanlarında ciddi yıkımlara yol açtığını ifade etti.

Patlayıcı Varillerin Kullanımı

Bunun yanı sıra, yıkıcı varillerin su ve deterjan depolamak için kullanılan tankların içerisine yerleştirildiği ve bu tankların Filistinlilere yaklaştıklarında patlatıldığı kaydedildi. Bu yöntem, yaşanan can kaybını artıran bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

Saldırılar ve Yardım Engelleri

Saldırılar sonucunda son 10 günde 350'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce yaralının bulunduğu bildirildi. Sevabite, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinin saldırıya uğrayan bölgelere ulaşmasına izin verilmediğini belirterek, yaralıların tedavi edilmeden bırakıldığını vurguladı.

Uluslararası Tepki ve Çözüm Çağrısı

Gazze hükümetinin yetkilisi, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın bu durumu sürdürmede bir rol oynadığını belirterek, uluslararası kuruluşlara İsrail'e baskı yapmaları için çağrıda bulundu.

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