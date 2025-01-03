DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,45 -0,25%
ALTIN
3.019,4 0,05%
BITCOIN
3.421.806,98 0,64%

Gazze'de Artan Saldırılar: Sokaklar Kan ve Cenaze ile Dolu

Gazze'deki artan İsrail saldırıları, halkı derinden etkiliyor. Son günlerde yaşananlar, uluslararası toplumu harekete geçirmeyi gerektiriyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:44
Gazze'de Artan Saldırılar: Sokaklar Kan ve Cenaze ile Dolu

Gazze Kentinde Kanlı Saldırılar

İsrail'in bombardımanlarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde, sokaklar kan ve cenazelerle dolu hale geldi. Filistinli Hasan el-Esmer, "Patlama sesi duymadığımız tek bir saat yok" diyerek bombardımanların artmasından duyduğu endişeyi dile getiriyor.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkıcı bombardımanlar, binlerce Filistinliyi zorla yerinden etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, kuşatmayı sıkılaştırarak insani yardım girişlerini engelliyor. Bu durum, gıda ve su sıkıntısının artmasına sebep olurken, tıbbi hizmetin yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekiliyor.

Çocuklar ve Psikolojik Sarılma

Gazze kentinde yaşayan çocuklar, saldırıların ardı arkası kesilmediği için büyük korku ve psikolojik sıkıntılar yaşıyor. Sürekli yer değiştirmek zorunda kalan aileler, dışarı çıkmanın bile riskli olduğu bir yaşam sürdürmekte.

Sıcak Kafesler ve Tehditler

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, son 24 saatte düzenlenen hava saldırılarında 71 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kent sakini Muhammed ez-Zeyyan, "Her yerde kan ve şehit cenazeleri var" diyerek durumu trajik olarak tanımladı.

Uluslararası Tepkiler Gecikiyor

Gazze'deki insanlık dramının acil olarak sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulunun ez-Zeyyan, yeni bir insani felaketin eşiğinde olduklarını ifade etti.

İsrail'den Tehditler Sürüyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'a yaptığı açıklamada "Gazze'de uzun zamandır görülmemiş saldırılarla karşılaşacaklar" şeklinde tehditler savurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'deki işgali sürdürmeyi ve kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Bu tehlikeli durum, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ederken, Gazze'deki insanlar belirsizlik ve korku içinde yaşam mücadelesi vermekte.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan TÜİK'e Enflasyon Eleştirisi
2
Uzunköprü Belediyesinden Çıkarılan İşçilerden Eylem
3
Ukrayna 2024'te 1358 Asker ve Sivili Rus Esaretinden Kurtardı
4
Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Sednaya Hapishanesi'nde İşkence İncelemesi Yaptı
5
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Emekli Maaşları Türkiye'ye Yakışmıyor
6
Yenidoğan Çetesi Davasında 5 Kişiye Hapis İstemi
7
Yüksekova'da Doğal Gaz Dönemi Başladı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!