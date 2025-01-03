Gazze'de Artan Saldırılar: Sokaklar Kan ve Cenaze ile Dolu

Gazze Kentinde Kanlı Saldırılar

İsrail'in bombardımanlarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde, sokaklar kan ve cenazelerle dolu hale geldi. Filistinli Hasan el-Esmer, "Patlama sesi duymadığımız tek bir saat yok" diyerek bombardımanların artmasından duyduğu endişeyi dile getiriyor.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkıcı bombardımanlar, binlerce Filistinliyi zorla yerinden etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, kuşatmayı sıkılaştırarak insani yardım girişlerini engelliyor. Bu durum, gıda ve su sıkıntısının artmasına sebep olurken, tıbbi hizmetin yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekiliyor.

Çocuklar ve Psikolojik Sarılma

Gazze kentinde yaşayan çocuklar, saldırıların ardı arkası kesilmediği için büyük korku ve psikolojik sıkıntılar yaşıyor. Sürekli yer değiştirmek zorunda kalan aileler, dışarı çıkmanın bile riskli olduğu bir yaşam sürdürmekte.

Sıcak Kafesler ve Tehditler

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, son 24 saatte düzenlenen hava saldırılarında 71 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kent sakini Muhammed ez-Zeyyan, "Her yerde kan ve şehit cenazeleri var" diyerek durumu trajik olarak tanımladı.

Uluslararası Tepkiler Gecikiyor

Gazze'deki insanlık dramının acil olarak sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulunun ez-Zeyyan, yeni bir insani felaketin eşiğinde olduklarını ifade etti.

İsrail'den Tehditler Sürüyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'a yaptığı açıklamada "Gazze'de uzun zamandır görülmemiş saldırılarla karşılaşacaklar" şeklinde tehditler savurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'deki işgali sürdürmeyi ve kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Bu tehlikeli durum, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ederken, Gazze'deki insanlar belirsizlik ve korku içinde yaşam mücadelesi vermekte.