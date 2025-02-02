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Gazze'de Ateşkes Görüşmeleri Washington'da Başlıyor

İsrail, Gazze ateşkes ve esir takası görüşmelerinin ikinci aşamasının 3 Şubat'ta Washington'da başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 00:27
Gazze'de Ateşkes Görüşmeleri Washington'da Başlıyor

Gazze'de Ateşkes Müzakereleri İçin Yeni Adım

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması için kritik görüşmelerin 3 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'da başlayacağını açıkladı.

Netanyahu ve Witkoff'tan Önemli Görüşme

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiği belirtildi. İkili, Gazze'deki ateşkesin 16. günü olan 3 Şubat Pazartesi günü yapılacak müzakerelerin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, İsrail'in müzakere pozisyonunun ele alınacağı ve görüşmelerin ilerlemesine yönelik detayların değerlendirileceği kaydedildi.

Katar ve Mısır Temsilcileriyle İletişim

Witkoff'un ayrıca, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile üst düzey Mısırlı temsilcilerle bir toplantı düzenleyerek, heyetlerin görüşmelerini ilerletmeleri için gerekli adımları değerlendireceği bildirildi.

Netanyahu'nun ABD Ziyareti

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, bugün ABD'ye uçarak, Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştireceği bekleniyor. Bu görüşmede, Gazze, esirler ve İran eksenindeki tüm unsurlarla yaşanan çatışmaların ele alınacağı belirtiliyor.

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