Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Kahire'de Başlıyor

Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakerelerinin ikinci aşaması, Mısır'ın Kahire kentinde bu hafta başlıyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:29
Gazze'de Ateşkes Müzakereleri Kahire'de Başlıyor

Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Müzakereleri Kahire'de Başlıyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacak. The Times of Israel, bu gelişmeyi İsrailli bir yetkiliye dayandırarak aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta görüşmelerin başlayacağına dair duyurusu sonrasında, İsrail Başbakanlık Ofisi de müzakere heyetinin Kahire'ye gideceğini açıkladı. Yetkili, İsrail'in bu kararı ABD baskısı sonucunda almadığını ve anlaşmanın sürdürülmesinde herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti.

Bunun yanı sıra, ABD ve İsrail'in temel hedefinin, anlaşmanın ilk aşamasında serbest kalması beklenen sağ 6 esirin salıverilmesini hızlandırmak olduğu vurgulandı. Yetkili, bu rehinelerin önümüzdeki günlerde serbest bırakılması için çalışıldığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını uygulama arzusunda olduğu belirtilirken, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde kalmasına da hiçbir koşulda izin verilmeyeceği öne sürüldü.

İkinci Aşama Müzakereleri İçin İlk Adımlar

İkinci aşama müzakerelerinin, birinci aşamanın yürürlüğe girmesinin ardından 16 gün içinde (3 Şubat) başlaması gerekmekteydi. Ancak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, bugün kabinenin ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere toplanacağı duyuruldu.

Hamas ve İsrail arasında gerçekleşecek bu müzakerelerde, kabine toplantısından sonra heyete ikinci aşamayı müzakere etme yetkisi verileceği bildirilmişti. Böylece, Gazze'deki durumu normalleştirmek ve barış arayışlarını daha da ileriye taşımak amacıyla önemli bir adım atılmış olacak.

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