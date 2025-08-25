Gazze'de Başından Vurulan 16 Yaşındaki Muhenned Felç Kaldı; 1 Ayda 20 Kilo Verdi

Saldırı ve Yaralanma

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Morag Koridoru'nda, ABD-İsrail güdümündeki sözde insani yardım dağıtım noktası'ndan yiyecek almaya giden 16 yaşındaki Muhenned el-Kadı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Olayın ardından Muhenned'in sol tarafı felç oldu, sol eli ve sol bacağını kullanamıyor ve konuşamıyor. Halihazırda Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinde tedavi görüyor.

Tedavi ve Ailenin Durumu

Muhenned'in annesi Raviye el-Karra, oğlunun durumunu anlatırken duygusal ifadeler kullandı. Anne Raviye, 'Muhenned, yemiyor, içmiyor, hareket etmiyor. Nefes almakta zorluk çekiyor. Oksijen seviyesi düşüyor. Yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Serumlarla besleniyor. Eskiden 70 kiloydu. 1 ayda yaklaşık 20 kilo verdi.' dedi.

Raviye el-Karra, Muhenned'in sadece sağ elini kullanabildiğini, sondaları çıkarmaya çalışarak kendine zarar verdiğini ve Gazze'de yiyecek ile ilaç bulunmadığı için oğlunun Gazze dışına çıkıp tedavi olmasını istediğini belirtti.

İnsani Kriz ve Kayıplar

İsrail ordusunun, Filistinliler tarafından 'ölüm tuzakları' olarak adlandırılan sözde insani yardım noktalarına gıda almaya gelenleri hedef almaya devam ettiği bildiriliyor. 27 Mayıs'tan bu yana sözde insani yardım dağıtım noktalarından yardım almaya giden 2 bin 95 Filistinli bunu hayatıyla ödedi. Ayrıca 15 bin 431 kişinin çoğu, hayatları boyunca sağlık sorunu yaşayacak şekilde yaralandı.

Gazze Şeridi, sıkı ablukayla birlikte su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi kıtlığıyla karşı karşıya. Yerinden edilen milyonlarca insan derme çatma barınaklarda yaşarken, temel hizmetlerin yokluğu ve artan bulaşıcı hastalık riski bölgedeki insani krizi derinleştiriyor. İsrail ordusunun günlük saldırıları ve sürgün emirleri sonucu Gazze'nin sosyal altyapısı zarar görmüş; Gazze'nin yüzde 88'i tahrip edildiği belirtiliyor.

Bu tablo içinde aileler, özellikle çocukların hayatta kalma ve tedavi erişimi konusunda büyük zorluklarla karşılaşıyor.