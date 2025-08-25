DOLAR
41 0,34%
EURO
47,95 0,77%
ALTIN
4.437,24 -0,13%
BITCOIN
4.566.701,69 1,13%

Gazze'de Başından Vurulan 16 Yaşındaki Muhenned Felç Kaldı; 1 Ayda 20 Kilo Verdi

Gazze'de yardım almaya giderken başından vurulan 16 yaşındaki Muhenned el-Kadı felç kaldı, 1 ayda 20 kilo kaybetti; aile oğlunun Gazze dışına çıkarak tedavi olmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:01
Gazze'de Başından Vurulan 16 Yaşındaki Muhenned Felç Kaldı; 1 Ayda 20 Kilo Verdi

Gazze'de Başından Vurulan 16 Yaşındaki Muhenned Felç Kaldı; 1 Ayda 20 Kilo Verdi

Saldırı ve Yaralanma

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Morag Koridoru'nda, ABD-İsrail güdümündeki sözde insani yardım dağıtım noktası'ndan yiyecek almaya giden 16 yaşındaki Muhenned el-Kadı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Olayın ardından Muhenned'in sol tarafı felç oldu, sol eli ve sol bacağını kullanamıyor ve konuşamıyor. Halihazırda Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinde tedavi görüyor.

Tedavi ve Ailenin Durumu

Muhenned'in annesi Raviye el-Karra, oğlunun durumunu anlatırken duygusal ifadeler kullandı. Anne Raviye, 'Muhenned, yemiyor, içmiyor, hareket etmiyor. Nefes almakta zorluk çekiyor. Oksijen seviyesi düşüyor. Yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Serumlarla besleniyor. Eskiden 70 kiloydu. 1 ayda yaklaşık 20 kilo verdi.' dedi.

Raviye el-Karra, Muhenned'in sadece sağ elini kullanabildiğini, sondaları çıkarmaya çalışarak kendine zarar verdiğini ve Gazze'de yiyecek ile ilaç bulunmadığı için oğlunun Gazze dışına çıkıp tedavi olmasını istediğini belirtti.

İnsani Kriz ve Kayıplar

İsrail ordusunun, Filistinliler tarafından 'ölüm tuzakları' olarak adlandırılan sözde insani yardım noktalarına gıda almaya gelenleri hedef almaya devam ettiği bildiriliyor. 27 Mayıs'tan bu yana sözde insani yardım dağıtım noktalarından yardım almaya giden 2 bin 95 Filistinli bunu hayatıyla ödedi. Ayrıca 15 bin 431 kişinin çoğu, hayatları boyunca sağlık sorunu yaşayacak şekilde yaralandı.

Gazze Şeridi, sıkı ablukayla birlikte su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi kıtlığıyla karşı karşıya. Yerinden edilen milyonlarca insan derme çatma barınaklarda yaşarken, temel hizmetlerin yokluğu ve artan bulaşıcı hastalık riski bölgedeki insani krizi derinleştiriyor. İsrail ordusunun günlük saldırıları ve sürgün emirleri sonucu Gazze'nin sosyal altyapısı zarar görmüş; Gazze'nin yüzde 88'i tahrip edildiği belirtiliyor.

Bu tablo içinde aileler, özellikle çocukların hayatta kalma ve tedavi erişimi konusunda büyük zorluklarla karşılaşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
2
Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025
3
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Edirne Havsa'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hastanede Öldü
6
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025-2026 Kırtasiye Denetimi: 81 İlde Eş Zamanlı İnceleme
7
Batı Şeria'da 3 Yeni Kaçak Yerleşim: 6.400 Dönüm Filistin Toprağı Gasbedildi

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı