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Gazze'de Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 166. gazeteci yaşamını yitirdi. Uluslararası toplumdan baskı çağrıları yükseliyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:47
Gazze'de Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

Gazze'de Cani Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, bu süre zarfında öldürülen gazetecilerin sayısının 166'ya ulaştığını açıkladı.

Muhammed Ebu Saade Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Muhammed Ebu Saade isimli gazeteci hayatını kaybetti. İlgili açıklamada gazetecinin ölüm detaylarına yer verilmedi; fakat Ebu Saade'nin çalıştığı çeşitli medya kuruluşlarından bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Hükümet Ofisinden Tepki ve Çağrı

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef almasını şiddetle kınadı. Ayrıca, uluslararası toplumdan, İsrail'in devam eden suçlarına karşı uluslararası mahkemelerde yargılaması ve gazetecilere yönelik suikastların durdurulması için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Geçmişteki Saldırılar

Önceki saldırılarda, 31 Temmuz'da Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca yapılan saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi de yaşamını yitirmişti.

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