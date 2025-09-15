Gazze'de can kaybı 24 saatte 34 arttı: Sayı 64 bin 905'e ulaştı

Gazze'de son 24 saatte 34 can kaybı bildirildi; Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam can kaybı 64 bin 905'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:22
Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 34 artarak 64 bin 905'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, devam eden saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada son 24 saatte hastanelere getirilenlerin sayısının 34 ölü ve 316 yaralı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 19 Ocak'ta varılan ateşkesin bozulmasının ardından, 18 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 12 bin 354 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 52 bin 885 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İlave olarak, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 497'yi, yaralananların sayısının ise 18 bin 182'yi aştığı ifade edildi.

Genel bilanço olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 905'e, yaralı sayısının ise 164 bin 926'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğunun değerlendirildiği de vurgulandı.

