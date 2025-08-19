DOLAR
Gazze'de can kaybı 62 bin 64'e yükseldi: Son 24 saatte 60 ölüm

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 60 artışla can kaybı 62 bin 64'e çıktı; hastanelere 60 ölü, 343 yaralı getirildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:32
Gazze'de can kaybı 62 bin 64'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı verileri

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60 artarak 62 bin 64'e yükseldi.

Aynı dönemde Gazze'deki hastanelere getirilenlerin sayısı olarak 60 ölü ve 343 yaralı kaydedildi.

Saldırıların kronolojisi ve yaralanmalar

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 518 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 44 bin 532 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 1996 kişinin öldüğü, 14 bin 898 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 197'sinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açlık ve insani kriz

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği; açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının, 112'si çocuk olmak üzere, 266'ya yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 62 bin 64'e, yaralı sayısının ise 156 bin 573'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde hâlâ enkaz altında binlerce kişinin olduğu, insani durumun kritik seviyede seyrettiği vurgulandı.

