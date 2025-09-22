Gazze'de can kaybı 65 bin 344'e yükseldi — Son 24 saatte 61 ölüm

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 61 artarak 65 bin 344'e yükseldi.

Son veriler ve yaralı sayıları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık koşullarına bağlı can kayıplarına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 61 ölü ve 220 yaralı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 785 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 754 kişinin yaralandığı vurgulandı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 523'e, yaralananların sayısının da 18 bin 496'ya ulaştığı

Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 65 bin 344, yaralıların sayısının ise 166 bin 795'e yükseldiği kaydedildi.

Yetkililer, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu uyarısında bulundu.