Gazze'de can kaybı sayısı 18 bin 787'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 24 saatte 179 kişiyi daha öldürdüğünü ve 303 kişiyi de yaraladığını açıkladı. Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında veya yol kenarlarında bulunduğunu belirtti. Kudra, 7 Ekim'den beri Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 18 bin 787 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 50 bin 897 Filistinlinin de yaralandığını kaydetti.

Kudra, Gazze'nin kuzeyindeki halkın İsrail'in sağlık kurumlarına yönelik saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Kudra, İsrail askerlerinin Kemal Advan Hastanesi'ni basarak hastaları ve sağlık personelini rehin tuttuğunu, hastanede kalan 12 çocuğun süt ve yaşam destek ünitesine erişemediğini belirtti. Kudra, İsrail'in El-Avde Hastanesi'ne de aynı saldırıları yapmasından korktuğunu, Gazze'nin güneyindeki hastanelerin de çok kötü şartlarda olduğunu, sağlık ekiplerinin kritik vakalar arasında seçim yapmak zorunda kaldığını kaydetti. Kudra, Gazze'deki sağlık sisteminin çökmesini önlemek için uluslararası kurumlardan ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve sağlık ekibi desteği çağrısını yineledi.







Kudra, şöyle konuştu:

"700 binden fazla çocuk, 50 binden fazla kadın, 350 kronik hasta, 1100 diyaliz hastası, binlerce yaralı ve barınma merkezlerinde kalanlara temel yaşam gereksinimleri ve sağlık hizmetleri sağlanması için uluslararası kuruluşlara çağrı yapıyoruz."

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, İsrail'in sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarını açıkladı. Kudra, İsrail'in 38 sağlık personelini rehin aldığını, 300 sağlık çalışanını katlettiğini, 102 ambulansı yok ettiğini, 138 sağlık kuruluşunu bombaladığını, 22 hastane ve 52 sağlık merkezini işlevsiz hale getirdiğini bildirdi. Kudra, yaralıların Gazze'den tahliyesi için kullanılan yöntemin yeterli olmadığını ve daha iyi bir mekanizma kurulması gerektiğini vurguladı. Kudra, Gazze'de çocuk aşılarının tükendiğini, acil olarak aşı sağlanması gerektiğini, aksi halde bir sağlık felaketinin kaçınılmaz olacağını ifade etti.

Kudra, barınma merkezlerinde yaşayanların salgın ve bulaşıcı hastalıklar, sağlık hizmetinin yetersizliği, beslenme bozukluğu, su ve hijyen malzemesi sıkıntısı gibi sorunlarla mücadele ettiğini, on binlerce kişinin hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Kudra, barınma merkezlerinden 327 bin bulaşıcı hastalık vakasının sağlık merkezlerine ulaştığını, ancak gerçek sayının bundan daha yüksek olabileceğini belirtti.





Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'nin güneyinde Han Yunus ve Refah'ta yaşayanların yerlerinden edildiğini ve mobil klinikler ile sağlık noktalarına ihtiyaç duyduklarını söyledi. Sözcü, İsrail'in Gazze'ye ulaşan tıbbi yardımları engellediğini ve sağlık sistemini bilerek çökerttiğini ifade etti. Sözcü, Gazze'deki tüm hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt gönderilmesi için güvenli bir insani koridor açılmasını istedi. Sözcü, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin İsrail saldırıları yüzünden hizmet veremez hale geldiğini, yaralı, hasta ve yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bölgenin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin ilaç ve yakıt sıkıntısı çektiğini belirtti. Sözcü, uluslararası kurumlara Şifa Hastanesi'ne acil müdahale çağrısını yineledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, İsrail saldırılarının 69'uncu gününde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hasta ve yaralılar için sahra hastaneleri ihtiyacını dile getirdi. Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kurumlarının İsrail saldırıları yüzünden hizmet veremez durumda olduğunu, hasta ve yaralıların hayatlarının tehlikede olduğunu belirtti. Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyine sahra hastaneleri kurulması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu.