Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Tamamlandı

Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'den bu yana yürütülen "çocuk felci aşısı" kampanyası hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Aşı Sayısı 552 Bini Geçti

Peeperkorn, DSÖ tarafından düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında, aşılama kampanyası çerçevesinde toplam 552 bin 451 çocuğa aşı yapıldığını duyurdu.

Kampanya Süreci ve Katılım

Kampaanya 1 Eylül'de başladı ve bugün sona erecek. Peeperkorn, Gazze'nin kuzeyindeki aşılama işlemlerinin 10 Eylül'de başladığını hatırlatarak, çeşitli bölgelerdeki aşılamalara dair verileri açıkladı:

Kuzeyde: 105 bin 909 çocuk

Orta kesimde: 195 bin 722 çocuk

Güneyde: 250 bin 820 çocuk

Geçici Ateşkes ve Kalıcı Çözüm Çağrısı

Peeperkorn, aşılamanın yapıldığı bölgelerde tarafların çatışmalara ara verme taahhütlerine bağlı kalmalarının memnuniyet verici olduğunu ve DSÖ'nün kalıcı ateşkes çağrısını yinelediğini belirtti.

Toplumsal Destek

Kampanyaya olan yüksek katılımın "cesaret verici" olduğunu vurgulayan Peeperkorn, DSÖ ekiplerinin her bölgede ailelerin çocuklarını aşılatma konusundaki çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.