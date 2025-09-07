Gazze'de Elektronik Lise Sınavları: Yaklaşık 27 Bin Öğrenci Katıldı

Elektronik platformda zorlu koşullarda sınav

İsrail saldırıları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli öğrenciler, bir siber saldırının yol açtığı teknik aksaklığın giderilmesinin ardından bu sabah elektronik ortamda lise sınavlarına girmeye başladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi’ndeki farklı kentlerden sınava kayıt yaptıran yaklaşık 27 bin öğrenci, elektronik platform üzerinden sınavlara katıldı.

Filistin Eğitim Bakanlığı, sınavların dün sabah başlamasının planlandığını ancak "kaynağı belirtilmeyen siber saldırılar ve elektronik platform üzerindeki yoğunluk" nedeniyle teknik arızaların yaşandığını ve sınavların ertelendiğini duyurdu.

Resmi kaynaklara göre, Gazze’deki öğrenciler, özellikle lise çağındakiler, İsrail ordusunun okul ve eğitim kurumlarının yaklaşık yüzde 90'ını yıkması nedeniyle iki yıldır düzenli eğitime erişemiyor.

Öğrencinin tanıklığı: Hayaller ve kayıplar

Öğrencilerden Neda Hicazi, İsrail’in saldırıları nedeniyle yaşadıkları ağır insani koşullara rağmen sınava girebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Hicazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın kendisinde derin psikolojik yaralar bıraktığını, anne-babası ve iki erkek kardeşi dahil 20 aile üyesini kaybettiğini, aile evinin tamamen yıkıldığını aktardı.

Hayallerinin yıkıldığına, aile fertlerini kaybettiğine dikkati çeken Hicazi, "Savaş her şeyimi elimden aldı; ailemi, anılarımı ve hayallerimi yok etti. İki yıl önce liseyi başarıyla bitirip tıp fakültesine girmeyi hayal eden bir genç kızdım. Ancak hayallerim yıkıldı ve bugün bitmeyen kabuslarla yaşıyorum." dedi.

Hicazi, iki yılın ardından sınava girebilmenin küçük bir umut ışığı olduğunu ancak geleceğin belirsizliğini koruduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Bir sonraki adım eksik. Savaş hâlâ devam ediyor ve yakın zamanda üniversiteye girme umudum yok. Gazze’de ne bir üniversite ne de enstitü kaldı."

Hicazi, yıkıcı İsrail saldırılarının sona ermesini ve hayatının geri kalanını kurtarabilmeyi umduğunu dile getirdi.

Yetkililer: Sınav düzenlemesi umut olarak görülüyor

Sınavların düzenlenmesi, İsrail’in eğitim sektörüne verdiği ağır zararlara rağmen Gazzeli öğrenciler için bir umut ışığı olarak değerlendiriliyor.

Filistin Eğitim Bakanı Emced Berhem, dün yaptığı açıklamada, bakanlığın tüm zorluklara rağmen lise sınavlarını düzenlediğini belirterek, "Dünya İsrail’in Gazze’deki eğitimi yıkmasını izlese de biz, evlerin ve okulların enkazı, yerinden edilme ve açlık içinde sınavları gerçekleştirme taahhüdümüzü yerine getirdik." demişti.

Ramallah’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Berhem, "Gazze Şeridi’ndeki öğrencilerin eğitim hakkını savunuyoruz. İsrail saldırıları, 2006 ve 2007 yıllarında doğan 70 binden fazla öğrencinin sınavlara girmesini engelledi." ifadelerini kullandı.

Berhem, İsrail’in saldırılarının "yaklaşık 4 bini lise öğrencisi olmak üzere her seviyeden 18 binden fazla öğrencinin şehit olmasına, 750 öğretmenin hayatını kaybetmesine ve okulların yüzde 90’ının yıkılmasına" neden olduğunu vurgulamıştı.

İsrail’in Gazze’deki eğitim sektörüne yönelik saldırıları, Tel Aviv yönetiminin 7 Ekim 2023’ten bu yana işlediği soykırımın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu soykırım, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 64 bin 368 Filistinlinin ölümüne, 162 bin 367 kişinin yaralanmasına yol açtı. 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlercesi yerinden edildi. Kıtlık ise 138’i çocuk olmak üzere 387 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail, onlarca yıldır Filistin’in yanı sıra Suriye ve Lübnan topraklarını işgal ediyor. Tel Aviv yönetimi, 1967 öncesi sınırlar temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını reddediyor.