Gazze'de esir tutulanların aileleri İsrail Meclisi'ni bastı

İsrail Meclisi, Hamas'ın elindeki esirlerin yakınlarının protestosuna sahne oldu. Göstericiler, güvenlik görevlilerini aşarak Maliye Komitesi'nin toplantı salonuna girdi. Göstericiler, İsrail ile yeni bir esir değişimi yapılması çağrısında bulundu.

Gazze'de esir tutulanların aileleri İsrail Meclisi'ni bastı
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Hamas’ın elindeki esirlerin yakınları, İsrail Meclisine baskın düzenleyerek yeni bir esir değişimi anlaşması için milletvekillerine baskı yaptı. Esir yakınları, güvenlik görevlilerini aşıp Batı Kudüs’teki İsrail Meclisinde Maliye Komitesi toplantısının yapıldığı salona girmeyi başardı.

Hamas ile yeni bir esir değişimi isteyen göstericiler, "Onları (esirleri) geri getirin" yazılı tişörtler ve pankartlarla milletvekillerine seslendi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, esir yakınlarının İsrail Meclisini basması sırasında gerginlik yaşandığı görüldü.

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