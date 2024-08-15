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Gazze'de Gazetecilere Yönelik Artan Tehditler ve Ölümler

Gazze'deki gazetecilerin ölüm oranı diğer meslek gruplarına göre oldukça yüksek. Tim Dawson, sistematik bir saldırı olduğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:05
Gazze'de Gazetecilere Yönelik Artan Tehditler ve Ölümler

Gazze'de Gazetecilere Yönelik Artan Tehditler ve Ölümler

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreter Yardımcısı Tim Dawson, Gazze'de gazetecilerin ölüm oranlarının diğer meslek gruplarına oranla katlanarak arttığını belirtti. Dawson, İsrail ordusunun gazetecileri hedef almasındaki artışa dikkat çekerek, "Gazetecilerin bilerek hedef alınmadığına inanmak çok zor," dedi.

İsrail Ordusunun Hedef Alma Politikaları

Dawson, İsrail'in savaş hukuku ve uluslararası insani hukuka aykırı olarak gazetecilere karşı çeşitli saldırılar gerçekleştirdiğine vurgu yaptı. Gazze’de 10 Ağustos’ta gerçekleştirilen bir saldırıda, Filistin Televizyonu çalışanı Temim Ahmed Ebu Muammer ve El-Aksa Kanalı’ndan Abdullah Mahir es-Susi yaşamını yitirmişti. Dawson, bu tür saldırıların sistematik hale geldiğini ifade etti.

Ölü Sayısı Artıyor

Dawson, farklı kaynaklardan edinilen verileri değerlendirerek, Gazze'de son on aylık süreçte ölen gazeteci sayısının 120 civarında olduğunu aktardı. Gazetecilerin, bu durumu kendi hayatlarını tehlikeye atarak belgelendirdiğini ifade eden Dawson, Sivil ve gazeteci koruması konusundaki uluslararası yasaların ihlal edildiğini vurguladı.

İsrail'in Medya Üzerindeki Sansürü

Dawson ayrıca, İsrail'in medyayı kontrol etme çabalarının da arttığını belirtti. Yabancı gazetecilerin Gazze’ye girişinin sık sık engellendiğini ifade eden Dawson, Al Jazeera gibi medya kuruluşlarının da hedef alındığını vurguladı.

Uluslararası Hukuk ve Sorumluluk

Dawson, IFJ olarak, İsrail’in Japonya’da öne çıkan davalarından birinin başlatılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurduklarını belirtti. "Uluslararası hukuka göre, sivil ve gazeteci sayılan kişilerin korunması, askerin sorumluluğundadır," ifadelerini kullandı. Dawson, İsrail’in bu sorumluluğunu ihlal ettiğinin altını çizdi.

Son Saldırılardaki Kaybımız

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 168 gazetecinin öldürüldüğü ifade ediliyor. Son olarak, Philip TV muhabiri Ali Cadallah'ın evi düzenlenen saldırılarda hedef alındı. Bu saldırılarda Cadallah'ın ailesinden en az sekiz kişi hayatını kaybetti.

Gazze’deki gazetecilerin cesaretine dikkat çeken Dawson, tüm bunlara rağmen uluslararası toplumun Gazze'deki durumu anlaması ve destek vermesi gerektiğini vurguladı.

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